Луганск заявил о росте профессионализма среди военнослужащих ЛНР

Луганск, 30 декабря. Учения по боевой подготовке в ЛНР продемонстрировали рост профессионального уровня среди военных республики, сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко.

Результаты учений и итоговых проверок военнослужащих ЛНР показал высокий уровень боевой подготовки, заявил глава управления Народной милиции Олег Анащенко. По словам силовика, в ходе учений отрабатывались мероприятия, связанные с ПВО и управлением артиллерией. За год сотрудники Народной милиции провели 2 бригадных и 16 батальонных, дивизионных и антитеррористических учений, а также боевые стрельбы на полигонах.

По данным Анащенко, в учениях были задействованы 100% военнослужащих, специальная, боевая и инженерная техника. Представитель милиции республики подчеркнул, что в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ военным ЛНР была поставлена задача поддерживать военную технику в боевом состоянии.