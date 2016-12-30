Украина похвасталась новым оружием возмездия, "которого нет у России"

Киев, 30 декабря. Украинские власти отчитались в разработке новейшего ракетного вооружения, «которого нет у России», но есть в США.

Первым делом депутаты Рады сообщили, что новое оружие стоит «колоссальных денег», оно и понятно, любое новое украинское вооружение влетает налогоплательщикам в копеечку. Чего столько стоит скопированный со старого советского образца «новый украинский» миномет «Молот». Парламентарии сообщили, что оружие новое, уникальное, сверхмощное и России до таких разработок – как зайцу до Парижа. Однако ни названия, ни характеристик, ни даже типа этого оружия возмездия не назвали, хотя обычно Киев очень любит давать громкие имена мусорным танкам «Азовец» и переделкам из советского Т-64 «Тираннозавр Рекс». Эксперты сразу заинтересовались, а испытания «чудо-ракет» Украина объявит, часом, не над Крымом?

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