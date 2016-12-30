Западные СМИ рассказали, как рубль переиграл другие валюты по итогам года

Москва, 30 декабря. Российский рубль по итогам года переиграл другие основные валюты и устоял под натиском американского доллара.

Как пишет Financial Times, Россия завершает год наблюдая, как рубль держится особняком от других крупных экономик и дает отпор американскому доллару.

Отмечается, что российская валюта выросла по отношению к доллару, чего нельзя сказать про «соперников» рубля.

Автор статьи Элейн Мур считает, что это связано с повышением цен на нефть, а также с перспективой улучшения отношений между Россией и Западом при президентстве Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что рубль продолжит укрепляться к другим валютам в 2017 году.