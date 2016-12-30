Чехия выдала России находившегося в розыске участника банды

Москва, 30 декабря. Власти Чехии выдали России гражданина РФ, находящегося в международном розыске. Россиянин Тагир Исрапилов состоял в преступной банде и обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов,.

По словам официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного, в начале 2008 года Исрапилов вступил в незаконное вооруженное формирование, действовавшее в республике Дагестан. Он снабжал литературой на религиозные темы и средствами связи, при этом Исрапилов был вооружен пистолетом.

В 2010 году Исрапилов совместно со своими подельниками участвовал в нападении на сотрудника правоохранительных органов и его семью. Преступники забрали более 1,5 миллиона рублей и драгоценности стоимостью около 30 тысяч рублей после того, как жестоко убили правоохранителя.

В декабре 2016 года органы Чешской республики одобрили запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче преступника. «Сегодня Тагир Исрапилов экстрадирован в Россию», — отметил Куренной.

Напомним, накануне лидеры Сербии и Чехии выступили против санкций ЕС в отношении Москвы.