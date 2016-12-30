Луганск назвал количество украинских военных у границ ДНР и ЛНР

Луганск, 30 декабря. По данным разведки ЛНР, в канун Нового года в области так называемой «АТО» в Донбассе находятся более 19 тысяч военнослужащих ВСУ. С соответствующим заявлением выступил сегодня начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

В распоряжении луганских военных оказалась точные сведения о количестве и составе войск противника в Донбассе.

По данным Народной милиции, на декабрь 2016 года в зоне конфликта оказалось 19,5 тысяч украинских силовиков, 186 танков, 100 минометов различного калибра, 235 артиллерийских орудий, 80 ракетных систем залпового огня и 621 БМП.