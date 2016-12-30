FAN-TV Лента новостей
Луганск назвал количество украинских военных у границ ДНР и ЛНР
Новороссия

Луганск назвал количество украинских военных у границ ДНР и ЛНР

Сегодня 16:11
71

Луганск назвал количество украинских военных у границ ДНР и ЛНР

Луганск, 30 декабря. По данным разведки ЛНР, в канун Нового года в области так называемой «АТО» в Донбассе находятся более 19 тысяч военнослужащих ВСУ. С соответствующим заявлением выступил сегодня начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко. 

В распоряжении луганских военных оказалась точные сведения о количестве и составе войск противника в Донбассе.

По данным Народной милиции, на декабрь 2016 года в зоне конфликта оказалось 19,5 тысяч украинских силовиков, 186 танков, 100 минометов различного калибра, 235 артиллерийских орудий, 80 ракетных систем залпового огня и 621 БМП. 

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 30 декабря 2016 16.30: курды атакуют ИГИЛ в Ракке, в Идлибе разгорелись бои между боевиками ССА

Сегодня 16:30
14

Вассерман — об иске Киева к РФ: Вопрос Крыма сначала решат политики, а потом суд

Сегодня 16:27
64

Труба «Нафтогазу»: куда уплыл от Украины транзит российского газа

Сегодня 16:15
168

Леонид Ивашов: Любые действия РФ могут использоваться как повод для госпереворота в США

Сегодня 15:52
205

От «зрады» к «перемоге»: как Киев воевал за Крым с Coca-Cola, Booking и Google

Сегодня 15:16
240
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Рогозин высмеял запрет российских книг на Украине: Достоевский — враг Майдана?

16:32

Сирия новости 30 декабря 2016 16.30: курды атакуют ИГИЛ в Ракке, в Идлибе разгорелись бои между боевиками ССА

16:30

ЛНР: ВСУ за год потеряли более 15 беспилотников в Донбассе

16:28

Грузовик с 18 тоннами мандаринов не доехал из Петербурга в Москву

16:27

Вассерман — об иске Киева к РФ: Вопрос Крыма сначала решат политики, а потом суд

16:27

Петербурженка умерла на глазах у кассира книжного магазина

16:26

ЛНР озвучила потери ВСУ за 2016 год в Донбассе

16:21

Украина похвасталась новым оружием возмездия, "которого нет у России"

16:21

Луганск заявил о росте профессионализма среди военнослужащих ЛНР

16:15

Труба «Нафтогазу»: куда уплыл от Украины транзит российского газа

16:15

В Москве построили город изо льда

16:13

Луганск назвал количество украинских военных у границ ДНР и ЛНР

16:11
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Рогозин высмеял запрет российских книг на Украине: Достоевский — враг Майдана?
Читать
Закрыть