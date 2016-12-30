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Грабители вынесли из съемной квартиры в Москве сейф с 1 млн рублей

30 Декабря 2016 15:59
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Грабители вынесли из съемной квартиры в Москве сейф с 1 млн рублей

Москва, 30 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух грабителей, которые вынесли из московской квартиры в Митино сейф практически с миллионом рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба городского главка МВД.

Как стало известно, о грабеже сообщила хозяйка квартиры. В целом сумма ущерба составила 900 тысяч рублей. Правда, далеко унести ценный сейф злоумышленники не смогли. Столичные полицейские вышли на след подозреваемых, которыми оказались 30-летний мигрант и 34-летний москвич, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Оказалось, что им женщина сдавала комнату в своей квартире. Стражи порядка нашли сейф у воров, однако денег там уже не было.

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело.

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Дана Балан

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