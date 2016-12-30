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Сирия объявила перемирие: что ждет Дамаск и оппозицию
Политика

Сирия объявила перемирие: что ждет Дамаск и оппозицию

Сегодня 15:55
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Сирия объявила перемирие: что ждет Дамаск и оппозицию

Москва, 30 декабря. Объявленное недавно новое перемирие в Сирии может стать поворотным моментом в затянувшейся войне. Такое заявление сделал в пятницу старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Перемирия между правительственными войсками и представителями сирийской оппозиции объявлялись и раньше, однако всякий раз оказывались сорванными. Предыдущие два раза инициаторами перемирия были США и Россия, однако теперь гарантами перемирия в Сирии выступают Россия и Турция, что вселяет надежду в экспертов.

«Вероятность того, что на сей раз перемирие окажется полноценным и приведет к полному прекращению огня, весьма высока. В пользу этого говорит тот факт, что сейчас такой влиятельный игрок, как Турция, демонстрирует готовность способствовать выполнению всех достигнутых договоренностей», — отметил Долгов.

Впрочем, есть и негативный сценарий развития событий, при котором вооруженные группировки, воюющие на стороне сирийской оппозиции, используют неожиданную передышку для перегруппировки и продолжат войну против Башара Асада, пишет «Парламентская газета».

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Геннадий Плющев
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Сирия новости 30 декабря 2016 16.30: курды атакуют ИГИЛ в Ракке, в Идлибе разгорелись бои между боевиками ССА
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