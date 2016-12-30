Вассерман — об иске Киева к РФ: Вопрос Крыма сначала решат политики, а потом суд

Киев собрался подать в международный суд иск против России, ссылаясь на нарушение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД Украины Вадим Пристайко. На что рассчитывает Украина и какое решение примет суд? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Пристайко не без удовольствия сообщил, что иск по этому делу готовился в течение года. Украинцы долго искали, к чему придраться, пока не обнаружили строчку: «Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ». Вот же оно, не уважает! Иначе как бы тогда Москва отобрала наш Крым? Пристайко пригрозил взять этот кусок текста и отнести в международный суд. Правда, не уточнил, в какой.

При этом замглавы МИД Украины с удивлением рассказал об исследованиях общественного мнения, которые показывают: несмотря на войну с Россией, половина населения все еще верит в дружбу с Москвой. Поэтому, дескать, дипломатам надо анализировать, к чему приведут те или иные решения, а не рубить с плеча и действовать эмоционально. Таким образом, создавая проблему, которую потом придется с большим трудом решать. Ну это дипломатам, а политикам необязательно. Поэтому иск будет подан, нет никаких сомнений.

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«Ничего странного в этом иске нет. Понятно, что договор о дружбе и партнерстве первым нарушил именно Киев и этому есть множество документальных доказательств. Украина рассчитывает на то, что его спонсоры не нуждаются в доказательствах, что они в любом случае будут настроены осудить именно русских. Точно так же, как не потребовалось никаких доказательств в докладе Макларена, чтобы обвинить Россию в государственной системе допинга. Точно так же Обаме не потребовалось доказательств, чтобы выслать из Вашингтона несколько десятков российских дипломатов. На эту голословность и нападки на Россию сейчас Киев и ставит», — комментирует известный интеллектуал и политический консультант Анатолий Вассерман.

Еще в октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что Россия не планирует объявлять недействительным Большой договор с Украиной. Он подчеркнул, что даже в такое непростое время важно развивать или хотя бы оставлять на приемлемом уровне дружественные связи между двумя государствами. Напомним, что договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной подписали в мае 1997 года. В конце 2008 года документ был пролонгирован еще на 10 лет.

«Именно Киев первым в одностороннем порядке расторг множество международных соглашений и ввел множество запретов на взаимодействие украинских хозяйствующих субъектов с российскими. Вероятнее всего, международный суд примет украинское заявление, но постарается затянуть его рассмотрение с тем, чтобы сначала вопрос Крыма решили для себя политики, окончательно разобрались, на что в этом вопросе ориентироваться. А потом и решение в нужном направлении последует», — добавляет эксперт ФАН.