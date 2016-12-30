Аксенов назначил нового главу Минэкономразвития Крыма

Симферополь, 30 декабря. Новым главой Минэкономразвития республики Крым стал Андрей Мельников, говорится в документе, который подписал глава региона Сергей Аксенов.

«Назначить Мельникова Андрея Геннадьевича на государственную должность Республики Крым министра экономического развития Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — отмечается в тексте документа.

Ранее Мельников работал на должности заместителя гендиректора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Предыдущий глава Минэкономразвития республики Крым Валентин Демидов подал заявление об отставке по собственному желанию. Как стало известно, ему предложили новую работу, однако подробностей не сообщалось.

Ранее Аксенов рассказал, как бороться с депрессией.

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