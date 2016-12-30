FAN-TV Лента новостей
Аксенов назначил нового главу Минэкономразвития Крыма
Россия

Аксенов назначил нового главу Минэкономразвития Крыма

Сегодня 16:00
52

Аксенов назначил нового главу Минэкономразвития Крыма

Симферополь, 30 декабря. Новым главой Минэкономразвития республики Крым стал Андрей Мельников, говорится в документе, который подписал глава региона Сергей Аксенов.

«Назначить Мельникова Андрея Геннадьевича на государственную должность Республики Крым министра экономического развития Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — отмечается в тексте документа.

Ранее Мельников работал на должности заместителя гендиректора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Предыдущий глава Минэкономразвития республики Крым Валентин Демидов подал заявление об отставке по собственному желанию. Как стало известно, ему предложили новую работу, однако подробностей не сообщалось. 

Ранее Аксенов рассказал, как бороться с депрессией.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Катерина Тимошенская
#серегй аксенов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 30 декабря 2016 22.30: ССА открыла огонь по жителям Даръа, САА предотвратила теракты ИГИЛ в Хасаке

Сегодня 22:53
171

Охотник в Сирии и настоящий майдан: что больше всего читали на ФАН в 2016 году

Сегодня 20:37
130

Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

Сегодня 19:30
587

Главные новости 30 декабря

Сегодня 19:00
215

Эксперт: «Россия – единственная страна, которая распахнула для украинцев свои двери, чтобы у нас граждане не умирали с голоду»

Сегодня 18:29
1102
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия: непримиримые боевики не могут смириться с миром

23:33

Сирия: Лавров и Чавушоглу обсудили участие оппозиции в переговорах в Астане

23:27

Теперь я доволен: Карякин прокомментировал победу на чемпионате мира по блицу

23:23

Трамп оценил решение Путина не опускаться до действующего президента США

23:16

США неожиданно открыли свой рынок для карбамида из РФ и Украины

23:08

Ученый-сорвиголова: британец пожертвует головой, чтобы воскреснуть

23:08

Сирия новости 30 декабря 2016 22.30: ССА открыла огонь по жителям Даръа, САА предотвратила теракты ИГИЛ в Хасаке

22:53

Исследователи Марса будут жить в бубликах из бетона и льда

22:51

Песков рассказал, что именно сказал ему Путин после «сна» во время послания президента

22:44

Аттракцион по-киевски: Пашинский выдал за С-300 новогодние фейерверки

22:33

Песков пошутил по поводу кремлевского банкета по случаю победы Трампа

22:31

Ученые выяснили, откуда на Земле появилось золото

22:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия: непримиримые боевики не могут смириться с миром
Читать
Закрыть