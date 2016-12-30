«Ночной охотник» получит новый локатор и высокоточное оружие

Москва, 30 декабря. Представители холдинга «Вертолеты России» заявили, что ударная машина Ми-28НМ «Ночной охотник» станет практически совершенным вертолетом.

Модернизация вертолета Ми-28Н началась еще в 2009 году, за это время специалисты холдинга провели большую работу по разработке новых приборов и систем вооружения для боевой машины. Также разработчики применяли реальный боевой опыт, полученный Воздушно-космическими силами России в операциях против террористов в Сирии. В итоге вертолет Ми-28НМ получит новый локатор, который обеспечит экипажу круговой обзор, совершенную систему управления, а также возможность применять высокоточное оружие.

Выберите главное событие 2016 года!