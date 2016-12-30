Труба «Нафтогазу»: куда уплыл от Украины транзит российского газа

Украина пожаловалась, что Европа и Россия якобы сговорились, чтобы «украсть» у нее доходы от газового транзита. Так, в правлении «Нафтогаза», основной украинской госкомпании, занимающейся вопросами добычи и транспортировки нефти и газа, уже заявили о своем недоверии к Еврокомиссии.

Когда-то в Еврокомиссии говорили, что расширение доступа «Газпрома» к европейскому газопроводу Opal не отразится на объемах транзита российского газа через Украину. Между тем в «Нафтогазе» зафиксировали спад транзита российского газа через Украину с 22 декабря 2016 года на 19%. Учитывая, что объем поставок в Европу не уменьшился, а даже увеличился, там уверены, что причина кроется в большей загрузке «Северного потока». ЕС покупает у России газ в обход Украины.

Разумеется, как это часто бывает на Украине, вслед за данными экономической статистики следуют политические выводы. Все это заговор против Украины.

«Сложившаяся ситуация дает основания считать, что «Газпром» предпринимает целенаправленные действия для ограничения транзита украинской газотранспортной системой», — говолрится в официальном сообщении «Нафтогаза» в связи с этим.

Александр Охрименко, глава Украинского аналитического центра, известный экономист, прокомментировал для Федерального агентства новостей эти обвинения.

«Конечно, самым естественным образом для Украины и «Нафтогаза» это означает, что мы получим меньше валюты. Больше прошло — больше заплатили и т.д. Никто же не платит за пустые трубы. Значит, «на трубе» у «Нафтогаза» уже не получится зарабатывать, как раньше. Хотя в этом году, по данным за первые 10 месяцев 2016 года, экспорт российского газа через украинский трубопровод вырос. В итоге Украина даже получила на 19% чистой выручки больше, чем за тот же отчетный период в 2015 году. Так что я не думаю, что это декабрьское снижение транзита газа есть нечто радикальное», — поясняет экономист.

В общем-то, считает он, не следует сильно политизировать эти показатели. Также вполне вероятно, что общий транзит газа через трубы «Нафтогаза» снизился в конце декабря не столько потому, что Россия запустила его по «Северному потоку» в обход Украины, сколько потому, что европейский и мировой спрос на данный энергоресурс падает.