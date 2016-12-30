Медведев обязал глав федеральных госпредприятий публиковать в Сети данные о зарплате

Москва, 30 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обязал глав ФГУПов и федеральных госучреждений, а также государственных внебюджетных фондов публиковать на своих сайтах данные о среднемесячных зарплатах представителей руководства. С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Рассказывать в интернете о своей зарплате придется не только руководителям, но и их заместителям, а также главным бухгалтерам.

Отметим, что данные о зарплатах топ-менеджмента предприятий, учрежденных кабмином России, публикуются на сайтах данных предприятий. Обнародование данных должно произойти не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что Медведев утвердил перечень жизненно важных лекарств на 2017 год.