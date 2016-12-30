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Общество

Ученые пророчат разрушение российских городов

30 Декабря 2016 16:04
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Ученые пророчат разрушение российских городов

Москва, 30 декабря. Российские города, находящиеся в зоне вечной мерзлоты в Восточной Сибири, могут разрушиться к 2050 году. С таким прогнозом выступила сегодня группа ученых из России и США. Разрушение городов, по данным экспертов, произойдет, вследствие оттаивание грунтов из-за глобального потепления.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что уже через 35 лет несущая способность пород, в которых содержится вечная мерзлота, сократиться почти на 75-95%. При этом в зоне особо риска оказались Анадырь и Салехард. Здания здесь могут лишиться устойчивости уже к 2020 году. Еще через два десятка лет угроза разрушения нависнет над Якутском и Норильском, пишет The Siberian Times.

Осенью минувшего года ученые заявили, что разрушение вечной мерзлоты на севере РФ может обернуться образованием гигантских воронок в городах на Ямале, отмечает «Газета.ру».

Ярослава Замысловатова

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