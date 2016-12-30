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ЛНР озвучила количество нарушений перемирия в Донбассе за 2016 год
Новороссия

ЛНР озвучила количество нарушений перемирия в Донбассе за 2016 год

Сегодня 16:11
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ЛНР озвучила количество нарушений перемирия в Донбассе за 2016 год

Луганск, 30 декабря. За минувший год подразделения вооруженных сил Украины обстреляли позиции Народной милиции ЛНР 1369 раз. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

«За период с января по декабрь 2016 года украинские силовики подвергли обстрелам территорию Республики 1369 раз», — пояснил представитель ведомства.

Анащенко добавил, что в результате ударов украинской артиллерии было разрушено и повреждено более 30 домостроений и инфраструктурных объектов ЛНР.

Также он напомнил, что в период с 19 по 24 декабря в Дебальцево были повреждены два детских сада,  школа, храм и несколько объектов железнодорожной инфраструктуры. При этом накануне власти ЛНР приступили к восстановлению поврежденных объектов.

комментарии
Кирилл Иванов
#олег анащенко
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Сирия новости 30 декабря 2016 16.30: курды атакуют ИГИЛ в Ракке, в Идлибе разгорелись бои между боевиками ССА
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