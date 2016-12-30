Американский политик приравнял геев к террористам ИГ

Вашингтон, 30 декабря. Геи столь же опасны, как террористы «Исламского государства» — с таким скандальным заявлением выступил представитель Республиканской партии США, бывший капеллан ВМФ Гордон Клингеншмитт. Гнев политика вызвали представители гей-движения, подающие в суд на владельцев заведений, отказывающихся обслуживать представителей секс-меньшинств.

По словам республиканца, в то время как террористы ИГИЛ (запрещена в РФ) казнят гомосексуалистов, сбрасывая их с крыш, американские геи «метафорически» проделывают «то же самое» по отношению к христианским коммерческим компаниям в США.