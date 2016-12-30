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Петербурженка умерла на глазах у кассира книжного магазина
Происшествия

Петербурженка умерла на глазах у кассира книжного магазина

Сегодня 16:26
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Петербурженка умерла на глазах у кассира книжного магазина

Санкт-Петербург, 30 декабря. Пожилая петербурженка скончалась прямо у кассы в магазине «Буквоед» в Калининском районе города.

Инцидент произошел утром 30 декабря. Звонок от сотрудников магазина поступил в экстренные службы около 10.30. Прибывшие на место случившегося медики констатировали смерть 83-летней пенсионерки. Признаков насильственной смерти на ее теле не нашли.

Женщина была одета в четную куртку, брюки, серый свитер и шапку. Документов при себе у нее не оказалось. Кассир, на глазах которого умерла женщина, рассказал, что она подошла к кассе, чтобы расплатиться, но не успела. Внезапно у нее затряслись руки, и она упала, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

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Катерина Михайлиди
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