Шнайдер: Без официальных бумаг от WADA скелетонисты из РФ невиновны

Москва, 30 декабря. Без официальных документов Всемирного антидопингового агентства отстраненные от соревнований российские скелетонисты невиновны, заявил экс-тренер сборной России Вилли Шнайдер.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона отстранила четырех действующих российских скелетонистов. Среди них Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына. Эти меры были предприняты в связи с расследованием МОК.

По словам Шнайдера, при отсутствии официальных бумаг, все российские спортсмены невиновны. Он также выразил уверенность, что никто из скелетонистов не употреблял допинга во время подготовки к соревнованиям.