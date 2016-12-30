Путин пригласил детей американских дипломатов на Новогоднюю елку в Кремль

Москва, 30 декабря. Российский президент Владимир Путин пригласил всех детей американских дипломатов, которые аккредитованы в Российской Федерации, на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

В сообщении также указано, что российская сторона сожалеет по поводу новых антироссийских санкций и ситуации с дипломатами РФ. Впрочем, возвращающиеся в Россию дипломаты проведут новогодние праздники дома, в кругу родных и близких.

Москва не собирается создавать проблемы для американских дипломатов и не будет никого высылать, говорится в сообщении.

Кроме того, глава российского государства пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль.

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