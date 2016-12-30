Ученые узнали о визитах инопланетян на Землю из древних рисунков

Вашингтон, 30 декабря. Американские ученые заявили об обнаружении древних рисунков, которые доказывают визиты инопланетян на Землю.

По словам ученых, рисунки, обнаруженные во время раскопок, и древние произведения искусства свидетельствуют о визитах инопланетян на Землю. Так, некоторые из них созданы с помощью детализированных техник, которые не соответствуют другим работам аналогичного периода. Кроме того, ученые разглядели даже изображение на некоторых полотнах инопланетных кораблей и самих пришельцев из космоса.

Земля была перевалочным пунктом для обитателей других планет, утверждают они.

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