Путин: Россия не будет опускаться до «кухонной» дипломатии в ответ на действия США

Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин сегодня сообщил, что власти страны расценивают введение новых санкций против Москвы администрацией США как провокационный шаг, однако они не будут в ответ высылать американских дипломатов из России.

Российский лидер подчеркнул, что администрация Обамы пошла на недружественный шаг, направленный на ухудшение отношений Москвы и Вашингтона. Такая политика, уверен Путин, противоречит коренным интересам народов обеих стран и наносит ущерб международным отношениям в целом.

«Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д.Трампа», — говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что высланные из США российские дипломаты отметят новогодние праздники вместе с семьей. При этом Россия не будет создавать проблемы для дипломатов из США. «Мы никого не будем высылать». — подчеркнул президент РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Путину выслать из страны 35 американских дипломатов в качестве зеркальной меры на антироссийские санкции США.

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