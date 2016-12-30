Новые ракеты, подлодки и беспилотники: достижения ОПК России в 2016 году

Москва, 30 декабря. Ключевым событием уходящего года стало начало работы нового российского космодрома «Восточный» в Амурской области.

Как пишут «Известия», 28 апреля на новом космодроме состоялся успешный старт ракеты-носителя «Союз 2.1а», который вывел на орбиту три космических аппарата. Уже в следующем году на «Восточном» будет начато строительство стартового комплекса для ракеты-носителя тяжелого класса семейства «Ангара». При этом во второй половине 2020-х годов «Ангара» будет задействована в создании инфраструктуры на Луне, где планируется построить обитаемую научную базу.

Также знаковым событием для оборонно-промышленного комплекса России в 2016 году стало начало создания уникального летающего ударного беспилотника на базе легкого штурмовика Як-133 под обозначением «Прорыв». БПЛА семейства «Прорыв» будут иметь три модификации: разведчик, радиолокационный дозор и ударный самолет.

Также стоит отметить начало строительства атомной подводной лодки проекта 955 типа «Борей-А» — «Князь Пожарский». Этот корабль станет восьмым атомным подводным крейсером, завершающим линейку атомоходов проекта «Борей».