Калининградским чиновникам запретили пользоваться Facebook и WhatsApp

Калининград, 30 декабря. Администрация Калининграда ввела запрет на использование продуктов и услуг зарубежных интернет-компаний в муниципальных учреждениях города. Заместитель главы администрации Калининграда Анна Апполонова подписала соответствующий приказ.Чиновник объяснила свое решение обеспечением информационной безопасности учреждений социальной сферы.

Как сообщается в документе, запрет распространен на сотрудников комитетов по социальной политике и по образованию администрации города, а также на подведомственный возглавляемому Апполоновой комитету по социальной политике организации.

Так, запрещенными оказались такие мессенджеры, как WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, облачные сервисы Microsoft One Drive, «Яндекс.Диск», Google диск, Dropbox, а также почта «Яндекса».

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин подписал закон, который дает более точное определение понятию «иностранные финансовые инструменты» и запрещает депутатам, чиновникам и силовикам владеть зарубежными счетами напрямую, а также через третьих лиц.