Путин пожелал процветания и благополучия Обаме, Трампу и народу США

Москва, 30 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством действующего главу США Барака Обаму и избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте Кремля.

В сообщении говорится, что в Кремле сожалеют, что администрация Обамы завершает свою работу подобным образом (речь идет о новых санкциях в отношении России — Прим. ред.), но, тем не менее, глава российского государства поздравляет его и членов его семьи с наступающим Новым годом.

Также Путин поздравил с Новым годом и Рождеством избранного президента Трампа и весь американский народ. Президент РФ пожелал всем благополучия и процветания.

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