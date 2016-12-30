Ну не смогли мы: украинский ВПК провалил поставки танка «Оплот» в Таиланд

Харьков, 30 декабря. Украина так и не смогла выполнить свои обязательства перед Таиландом по контракту на поставку танков «Оплот-Т», который был подписан еще в сентябре 2011 года. Причина оказалась банальной — нет квалифицированных кадров, которые смогли бы выполнить тонкую работу.

«Понадобилась элементарная вещь — обточить кольцо под погон башни, — рассказывает директор информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. — Станки есть, деньги уже пришли от заказчика, а людей, которые могли бы сделать работу очень высочайшей точности, уже нет. Один умерли, другие ушли на рынок торговать».

Тайские военные подтвердили, что намерены расторгнуть контракт, поскольку оказалось, что Харьковский машиностроительный завод неспособен произвести больше 5 таких машин в год.

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