Перехватчики МиГ-31 прикрыли противолодочные Ил-76 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 30 декабря. Истребители-перехватчики МиГ-31 выполнили учения по прикрытию противолодочной «охоты» самолетов Ил-76 в Восточном военном округе.

На совместных авиационных учениях самолеты Ил-76 выполняли поиск и уничтожение подводных лодок условного противника. Безопасность «охоты» осуществляли истребители ВКС РФ МиГ-31, задачей которых было прочесывание района противолодочных действий. При обнаружении условного противника он был уничтожен. Полеты выполнялись в ночное время суток, за время учений экипажи выполнили более десяти тренировочных вылетов.