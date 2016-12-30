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Две пенсионерки погибли при пожаре в Подмосковье
Происшествия

Две пенсионерки погибли при пожаре в Подмосковье

Сегодня 15:58
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Две пенсионерки погибли при пожаре в Подмосковье

Москва, 30 декабря. При тушении загоревшегося дома в Рузском районе Московской области пожарные обнаружили тела двух пожилых женщин. По факту их гибели проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Жертвами пожара в СНТ «Поляны-Заречье» стали женщины 1946 и 1939 годов рождения. Причины возгорания сейчас устанавливаются, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, ранее в подмосковном городе Королев произошел пожар в одном из домов на улице Дзержинского. В результате ЧП погибли 37-летний мужчина и 13-летний подросток. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Ксения Тасманова
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