Донецк возродил в ДНР 24 промышленных предприятия

Донецк, 30 декабря. В Минпромторге ДНР заявили о возобновлении работы на территории республики 24 предприятий, ранее остановленных из-за боевых действий.

В ДНР восстанавливается работа промышленных предприятий. «За время существования министерства промышленности и торговли в 2016 году свою деятельность возобновили 24 предприятия», — заявили в Минпромторге республики. Известно, что заработали предприятия в машиностроительном, фармацевтическом, химическом и пищевом секторе. Также восстановили деятельность заводы по производству стройматериалов. Отметим, что с начала боевых действий в Донбассе ВСУ целенаправленно обстреливали металлургические и машиностроительные заводы.