Труп мужчины нашли на улице в центре Москвы

Москва, 30 декабря. Труп мужчины с признаками насильственной смерти был найден на улице Аносова в Москве. Об этом сообщил дежурный офицер столичного главка МВД РФ.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в убийстве уже задержали. «Мы подтверждаем факт обнаружения трупа мужчины на улице Аносова, подозреваемый задержан», — сообщили в полиции РИАМО.

Материалы по данному делу были переданы в следственные органы.

Накануне в Москве нашли трупы пятилетнего ребенка и его матери. Погибшие лежали в ванной комнате. Подробности убийства устанавливаются.