Леонид Ивашов: Любые действия РФ могут использоваться как повод для госпереворота в США

2016 год подходит к концу. Каким он получился для нашей страны в политическом плане? Удалось ли добиться реализации поставленных целей на международных направлениях, чего ждать в новом году на Украине и в Сирии? За ответами на все эти вопросы корреспондент Федерального агентства новостей обратился к президенту Академии геополитических проблем, генералу-полковнику, доктору исторических наук Леониду Ивашову.

— Леонид Григорьевич, как вы оцениваете геополитические итоги 2016 года?

— Если кратко, то на фоне глобального системного кризиса продолжается переход от однополярного мира Pax Americana, который после уничтожения Советского Союза в течение четверти века пытались выстроить США, к многополярному миру. Те силы, которые поддерживали Pax Americana, «империю доллара», потерпели поражение даже в самих Соединенных Штатах. Поражение, возможно, не полное и не окончательное, но для всех очевидное. То есть даже на уровне высших американских и транснациональных элит стало понятно, что сохранение прежней «неоконсервативной» политики Вашингтона — это не просто тупик, а смертельно опасный и, главное, бесперспективный тупик. Поэтому новым президентом США стал Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон.

— Вы считаете, что с его приходом в Белый дом американская политика может измениться?

— Она уже изменилась, поэтому уходящая администрация Барака Обамы и стоящие за ней силы делают все, чтобы оставить команде Трампа как можно больше проблем — особенно в отношениях с Россией, включая высылку сразу тридцати пяти наших дипломатов из США.

— Да, это, в общем-то, беспрецедентная провокация, практически на грани объявления войны. И, по всем дипломатическим нормам, наша страна просто обязана предпринять симметричные, «зеркальные» действия, независимо ни от каких привходящих обстоятельств.

— Тем не менее, здесь есть повод серьезно задуматься. Потому что любые действия с нашей стороны могут быть использованы как повод для нового государственного переворота в США.

— Даже так?

— Конечно. Ведь есть прецедент 2001 года, после которого США вот уже пятнадцать с лишним лет официально живут в режиме чрезвычайного положения. И весь мир заставляют жить в том же режиме.

— А началось все с уничтожения Советского Союза?

— Да. Это действительно была крупнейшая, как отметил Путин, геополитическая катастрофа, последствия которой сказываются и поныне.

— Почему вы так считаете?

— В лице СССР и его союзников исчез геополитический противовес «коллективному Западу» во главе с США. Исчезла альтернатива «глобальному рынку», капиталистической хозяйственной системе. Наконец, до неузнаваемости трансформировались идеи прогресса и социальной справедливости. Результатом стал тупик, кризис, цивилизационная «яма», в которую свалилось все человечество. Как выбираться из этой ямы, да еще когда тебя тянут назад и хотят съесть, — пока неясно.

— Но шанс выбраться по итогам 2016 года все-таки появился?

— Шансы есть всегда. Но теперь они из сферы чуда перешли в сферу реальных возможностей.

— Если говорить о возможностях, то как вы оцениваете в этой связи визит Путина в Японию?

— Думаю, это был необходимый шаг, жизненно важный для обеих сторон. Япония уже тяготится опекой США, но не может просто выйти из-под нее из-за усиления Китая. России же без нормализации отношений с Японией в геополитической перспективе грозит потеря Дальнего Востока и, возможно, Восточной Сибири. Поэтому нужно снять с повестки дня в двусторонних отношениях вопрос о Южных Курилах. Тем более, что Японии эти острова ничем реально не помогут. А снять его можно одним-единственным путем: широкого и взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях. Это сбалансирует ситуацию не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире.

— Нам что, необходим противовес китайскому влиянию?

— Нам нужно, прежде всего, чтобы российско-китайский стратегический союз не воспринимался как угроза для третьих стран, особенно — находящихся в непосредственной близости от наших границ. И не наносил ущерба, прямого или косвенного, ни нашим национальным интересам, ни интересам Китая — в противном случае этот союз не будет прочным.

— Китай в этом году добился впечатляющих успехов: и экономических, и политических. В частности, можно указать на включение валюты КНР в число мировых резервных валют, открытие целого ряда крупнейших международных финансовых институтов, вытеснение США из Юго-Восточной Азии…

— Все это так, но и болезней роста Китаю избежать не удалось. В 2017 году они, скорее всего, приобретут критический характер. Это касается и возможностей «жесткой посадки» китайской экономики в случае введения новой администрацией США импортных пошлин, и проблемы Тайваня, и проблемы островов в Южно-Китайском море.

— Ближний Восток, Турция, сирийское перемирие?

— Полагаю, на этом ключевом направлении России удалось добиться максимально возможного результата. Это касается не только политического урегулирования сирийского кризиса в формате Москва-Анкара-Тегеран, без формального участия США, ЕС и Саудовской Аравии, но и соглашения с ОПЕК о заморозке нефтедобычи, что уже привело к росту цен на «черное золото» и, соответственно, к дополнительным доходам российского бюджета. Не менее важно и то, что теперь планы США контролировать весь «Большой Ближний Восток» в союзе с Эр-Риядом и другими «нефтяными» монархиями Персидского залива полностью сорваны.

— Брексит, миграционный кризис в Европе?

— Конечно, Евросоюз переживает сложные времена, решение Великобритании покинуть его привело к полному доминированию Германии внутри ЕС и неясно, сможет ли Берлин справиться со всеми вызовами такого «четвертого рейха». Тем более, что «горючего материала» туда завезено более чем достаточно. Может и «рвануть».

— А что с Украиной, Леонид Григорьевич?

— Судя по последним событиям, в 2017 году «евромайданный» проект будет закрыт и в каком-то виде утилизирован его создателями. Но здесь пока слишком много внешних неопределенностей и слишком мало внутреннего, собственно украинского содержания: ни экономического, ни военного, ни какого-либо ещё. Страшная деградация — и наглядный пример того, во что могла бы превратиться и Россия, во что она превращалась все 90-е годы прошлого столетия…

— Был ли, на ваш взгляд, 2016 год годом усиления России?

— Думаю, наша страна, которая после 1991 года прошла через множество испытаний и трудностей, просто оказалась к нынешней кризисной ситуации готова в большей степени, чем другие государства мира, поэтому допустила меньше ошибок и потерь. Хотя вообще без них обойтись не удалось. Надеюсь, что в новом году побед у нас будет больше, а потерь меньше.