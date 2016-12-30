Кавказский алкоголь вывели из тени: в казну поступило акцизов на 6 млрд рублей

Москва, 30 декабря. Сбор акцизов на крепкий алкоголь на Северном Кавказе в этом году вырос почти вдвое. Так, за 10 месяцев 2015 года регион направил в бюджет только 3,6 млрд рублей акцизов на крепкий алкоголь, а в этом году этот показатель составил уже 6,1 млрд. Кроме того, доля Северо-Кавказского федерального округа в акцизе по крепкому алкоголю поднялась с 8 до 12%.

Такого роста поступлений в казну удалось добиться благодаря масштабному пресечению «серых» сделок. Борьбой с теневым оборотом спиртного вплотную занялись налоговики, правоохранители и Росалкогольрегулирование.

По словам главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, по данным казначейства, за 10 месяцев этого года поступления акцизов по всем группам товаров в СКФО выросли на 25% (до 27 млрд рублей), что стало следствием вывода из тени производства и оборота алкоголя, пишет газета «Известия».

Напомним, межведомственная рабочая группа по борьбе с «серыми» схемами была создана по поручению президента РФ Владимира Путина. В нее вошли представители Минфина, ФНС, Росалкогольрегулирования и правоохранительных органов.

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