Поздравления с Новым годом Петуха — 2017 для sms и статусов в соцсетях в стихах и прозе

Провожаем 2016 год Обезьяны и встречаем «новичка» — Новый 2017 год Красного огненного петуха.

Федеральное агентство новостей уже рассказало, как встретить привередливого и амбициозного Красного петуха, чтобы его умилостивить, заручиться в будущем году удачей и привлечь достаток.

Тут важно и поставить на стол «правильные» блюда, и одеться, как положено, и выбрать самые лучшие подарки любимым и друзьям. И о правилах пожарной безопасности нужно не забывать, потому что, неаккуратно встречая год Красного петуха, можно ненароком «пустить красного петуха», то есть устроить пожар.

Читайте также: Новый 2017-й — год Огненного петуха: рецепты, что готовить, в каких цветах встречать.

А, кстати, вы уже поздравили всех родных и близких с Новым годом? Вывесили соответствующий моменту статус в соцсети? Придумали текст для SMS-сообщений, которые вы разошлете всем, кто есть в ваших телефонных контактах?

Не успели? Ничего страшного. Мы не сомневаемся, что вы, зарядившись креативом от Красного петуха, можете придумать такие чудесные поздравления, что заткнете за пояс самых маститых поэтов. Ну, а на самый крайний случай, если уж вы совсем замотались, предлагаем несколько вариантов готовых забавных новогодних поздравлений для SMS и статусов в соцсетях.

Поздравления с Новым годом Огненного красного петуха — 2017

***

С Новым годом! Счастья, смеха,

Дней фартовых и любви,

Фантастических свершений

И прекраснейшей судьбы!

***

С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал временем только хороших новостей, отменного богатырского здоровья и безграничного счастья!

***

Пусть Новый год нам принесет вагон добра, тепла и смеха. Пусть радость наполняет дом. Карьера стремится ввысь. Личная жизнь дарит вдохновение и гармонию. Любви, исполнения желаний и много красочных впечатлений!

***

В Новый год, скажу я вам,

Чудеса случаются.

В наступающем году

Пусть мечты сбываются.

Читайте также: Рецепты на Новый год — 2017: два главных новогодних блюда.

***

Много счастливых моментов вам, много удач и побед! Чтобы всё искрилось, блистало и вдохновляло. Снега, елок, волшебства и, конечно же, тепла. С Новым годом!

***

Цветы круглый год пусть красуются в вазах,

Чтоб звезды в руках и чтоб небо в алмазах,

Пускай в каждой фразе звучат комплименты,

Ведь в год Петуха только счастья моменты!

***

Желаю все выше и выше взлетать,

Мечтать, созидать и любить не устать,

Пусть будет Петух и красивым, и звонким,

А весь Новый год — Петуху чтоб под стать!

***

Желаю с бедами проститься,

В веселье звонкое пуститься,

Пускай Петух в свой год в Жар-птицу

Для вас скорее превратится!

***

Петушок красив, бесспорно,

Выглядит весьма мажорно,

Но и польза от него,

Есть, конечно же, еще!

Пусть яиц он не несет,

Но зато как он поет!

И скажу наверняка —

Повезет в год Петуха!

Он ведь к нам пришел на год

Править жизни хоровод!

Поздравляю с этим годом,

Пусть не будет непогоды,

Пусть всем будет хорошо,

Весело, тепло, светло!

***

Пусть Новый год принесет в ваш дом счастье, а всем, кто рядом, вы подарите лучик света.

***

Хочу поздравить всех с добром, в душе с надеждой светлой.

Пусть Новый год вам принесет дары любви волшебной.

***

Не бойтесь новых перемен, которые могут быть в Новом году. Я желаю вам новых открытий, море подарков, крепкой и надежной любви.

***

Желаем круглогодичного веселья, безудержной мотивации, неподдельного интереса и радужных перспектив.

***

Пусть в Новый год об уходящем времени напоминает лишь бой часов, мечты сбудутся, неудачи забудутся, враги испарятся.

***

Желаем на все 12 месяцев неконтролируемого роста прибылей, самопроизвольно крепнущего здоровья и дорог, устланных лепестками роз. С Новым годом!