Поздравления с Новым годом Петуха — 2017 для sms и статусов в соцсетях в стихах и прозе

Провожаем 2016 год Обезьяны и встречаем «новичка» — Новый 2017 год Красного огненного петуха.
Федеральное агентство новостей уже рассказало, как встретить привередливого и амбициозного Красного петуха, чтобы его умилостивить, заручиться в будущем году удачей и привлечь достаток.
Тут важно и поставить на стол «правильные» блюда, и одеться, как положено, и выбрать самые лучшие подарки любимым и друзьям. И о правилах пожарной безопасности нужно не забывать, потому что, неаккуратно встречая год Красного петуха, можно ненароком «пустить красного петуха», то есть устроить пожар.
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А, кстати, вы уже поздравили всех родных и близких с Новым годом? Вывесили соответствующий моменту статус в соцсети? Придумали текст для SMS-сообщений, которые вы разошлете всем, кто есть в ваших телефонных контактах?
Не успели? Ничего страшного. Мы не сомневаемся, что вы, зарядившись креативом от Красного петуха, можете придумать такие чудесные поздравления, что заткнете за пояс самых маститых поэтов. Ну, а на самый крайний случай, если уж вы совсем замотались, предлагаем несколько вариантов готовых забавных новогодних поздравлений для SMS и статусов в соцсетях.
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С Новым годом! Счастья, смеха,
Дней фартовых и любви,
Фантастических свершений
И прекраснейшей судьбы!
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С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал временем только хороших новостей, отменного богатырского здоровья и безграничного счастья!
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Пусть Новый год нам принесет вагон добра, тепла и смеха. Пусть радость наполняет дом. Карьера стремится ввысь. Личная жизнь дарит вдохновение и гармонию. Любви, исполнения желаний и много красочных впечатлений!
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В Новый год, скажу я вам,
Чудеса случаются.
В наступающем году
Пусть мечты сбываются.
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Много счастливых моментов вам, много удач и побед! Чтобы всё искрилось, блистало и вдохновляло. Снега, елок, волшебства и, конечно же, тепла. С Новым годом!
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Цветы круглый год пусть красуются в вазах,
Чтоб звезды в руках и чтоб небо в алмазах,
Пускай в каждой фразе звучат комплименты,
Ведь в год Петуха только счастья моменты!
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Желаю все выше и выше взлетать,
Мечтать, созидать и любить не устать,
Пусть будет Петух и красивым, и звонким,
А весь Новый год — Петуху чтоб под стать!
***
Желаю с бедами проститься,
В веселье звонкое пуститься,
Пускай Петух в свой год в Жар-птицу
Для вас скорее превратится!
***
Петушок красив, бесспорно,
Выглядит весьма мажорно,
Но и польза от него,
Есть, конечно же, еще!
Пусть яиц он не несет,
Но зато как он поет!
И скажу наверняка —
Повезет в год Петуха!
Он ведь к нам пришел на год
Править жизни хоровод!
Поздравляю с этим годом,
Пусть не будет непогоды,
Пусть всем будет хорошо,
Весело, тепло, светло!
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Пусть Новый год принесет в ваш дом счастье, а всем, кто рядом, вы подарите лучик света.
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Хочу поздравить всех с добром, в душе с надеждой светлой.
Пусть Новый год вам принесет дары любви волшебной.
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Не бойтесь новых перемен, которые могут быть в Новом году. Я желаю вам новых открытий, море подарков, крепкой и надежной любви.
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Желаем круглогодичного веселья, безудержной мотивации, неподдельного интереса и радужных перспектив.
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Пусть в Новый год об уходящем времени напоминает лишь бой часов, мечты сбудутся, неудачи забудутся, враги испарятся.
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Желаем на все 12 месяцев неконтролируемого роста прибылей, самопроизвольно крепнущего здоровья и дорог, устланных лепестками роз. С Новым годом!