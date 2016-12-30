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Импортозамещение на новогоднем столе: как Путин и Медведев проведут праздники
Общество

Импортозамещение на новогоднем столе: как Путин и Медведев проведут праздники

Сегодня 15:28
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Импортозамещение на новогоднем столе: как Путин и Медведев проведут праздники

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев предпочитают встречать Новый год в кругу родных и близких.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Путина не бывает полноценных выходных.

«Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он по много раз в день общается с членами кабинета министров, получает ежедневные доклады по линии силовых ведомств и спецслужб, получает аналитические доклады»,  — пояснил Песков.

Свободное время Путин обычно посвящает любимым видам спорта.

«В хоккей играет, и плавает, и делает это, когда предоставляется возможность, на ежедневной основе», — отметил Песков.

На новогоднем столе у Путина, по мнению его пресс-секретаря, можно будет увидеть «абсолютно скромную и здоровую еду», так как российский лидер «весьма скромен в плане пищевых предпочтений».

Медведев подчеркнул, что на его столе в праздники можно будет найти отечественные продукты, появившиеся в результате импортозамещения.

«Новый год — семейный праздник, дома буду отмечать», — добавил премьер-министр.

комментарии
Катерина Тимошенская
#владимир путин #дмитрий песков #дмитрий медведев
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