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Китайцы устроили попытку группового суицида в метро Пекина
Весь мир

Китайцы устроили попытку группового суицида в метро Пекина

Сегодня 15:22
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Китайцы устроили попытку группового суицида в метро Пекина

Пекин, 30 декабря. Граждане Китая, среди которых были пять женщин и трое мужчин, употребили неизвестное вещество в пекинском метро, пытаясь совершить суицид.

Как стало известно, они хотели покончить жизнь самоубийством по причине того, что стали жертвами финансовых махинаций, в результате оставшись с баснословными долгами. Пассажиры метро успели заснять происходящее на видео, на кадрах которого видно, что они пьют непонятную жидкость, а затем падают на пол в вагоне и их начинает тошнить, сообщает Life.ru.

К счастью, все они выжили, но четверо из них находятся в медицинских учреждениях с сильным пищевым отравлением.

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