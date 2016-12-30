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Ветеран «Беркута» утер нос украинским нацистам в Одессе
Украина

Ветеран «Беркута» утер нос украинским нацистам в Одессе

Сегодня 15:23
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Ветеран «Беркута» утер нос украинским нацистам в Одессе

Одесса, 30 декабря. Отставной подполковник подразделения ОМОН «Беркут» оставил в дураках украинского нациста, который пытался спровоцировать его на конфликт около российского консульства в Одессе.

Ветеран принес к консульству цветы, чтобы почтить память погибших в крушении самолета над Черным морем. Он отметил, что в катастрофе погибли артисты его любимого ансамбля. Отвечая на вопрос нациста, он представился и назвал свое звание. Подполковник рассказал, что он родом из Карелии. Следующий вопрос не заставил себя ждать, нацист поинтересовался, как же сотрудник спецподразделения попал на Украину? Ветеран ответил, что был переведен еще в советские времена по приказу, также как и министр обороны Украины Полторак. После ответа нацист предпочел переключиться на российского дипломата.

 

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