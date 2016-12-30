Украинца нашли повешенным на детской площадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 декабря. На детской площадке в южной части Санкт-Петербурга местные жители обнаружили труп мужчины, повешенный на турнике. Полицейские выяснили, что погибший является гражданином Украины.

«Утром во дворе дома на Танкиста Хрустицкого обнаружили мужчину, повешенного за турник на детской площадке», — написали пользователи группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», 34-летний погибший жил в соседнем доме. Предварительно установлено, что он был украинцем. Все обстоятельства гибели мужчины сейчас выясняются.

Добавим, ранее в Петербурге была сбита внедорожником пожилая женщина. Пенсионерку госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.