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Жириновский: Президенту Обаме нужно поставить двойку за поведение
Политика

Жириновский: Президенту Обаме нужно поставить двойку за поведение

Сегодня 15:38
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Жириновский

Москва, 30 декабря. Бараку Обаме нужно поставить двойку за поведение на посту лидера США, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Так политик отреагировал на известия о выдворении российских дипломатов из США.

Жириновский напомнил, что новая администрация США начнет работу уже через три недели и тогда, возможно, состав российской дипмиссии в США будет даже расширен, передает Life.ru.

«Это просто отомстить за Сирию, Украину, в целом-то. Америка не смогла добиться того, чего хотела, при Обаме — быть доминирующей страной. Быть отличником не получилось… А Обаме можно двойку поставить за поведение на посту главы государства такого крупного, как США», — прокомментировал ситуацию Жириновский.

29 декабря появилась информация о решении Вашингтона выслать 35 российских дипломатов.

Ранее, как сообщила Национальная служба новостей, Жириновский предложил перейти на юлианский календарь.

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Таисия Григорьева
#владимир жириновский
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