Жириновский: Президенту Обаме нужно поставить двойку за поведение

Москва, 30 декабря. Бараку Обаме нужно поставить двойку за поведение на посту лидера США, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Так политик отреагировал на известия о выдворении российских дипломатов из США.

Жириновский напомнил, что новая администрация США начнет работу уже через три недели и тогда, возможно, состав российской дипмиссии в США будет даже расширен, передает Life.ru.

«Это просто отомстить за Сирию, Украину, в целом-то. Америка не смогла добиться того, чего хотела, при Обаме — быть доминирующей страной. Быть отличником не получилось… А Обаме можно двойку поставить за поведение на посту главы государства такого крупного, как США», — прокомментировал ситуацию Жириновский.

29 декабря появилась информация о решении Вашингтона выслать 35 российских дипломатов.

Ранее, как сообщила Национальная служба новостей, Жириновский предложил перейти на юлианский календарь.