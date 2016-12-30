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Порошенко ввел на Украине военный билет нового образца
Украина

Порошенко ввел на Украине военный билет нового образца

Сегодня 15:02
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Порошенко ввел на Украине военный билет нового образца

Киев, 30 декабря. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу утвердил военный билет нового образца для рядовых, сержантов и старшин. Такие билеты выдаются не только городскими военкоматами, но и подразделениями Службы внешней разведки после увольнения военнослужащего в запас.

Служба внешней разведки также, наряду с министерством обороны Украины, имеет право изготавливать и хранить военные билеты нового образца, сообщают украинские СМИ.

Как пишет Газета.Ru, в последних числах декабря украинское руководство отложило рассмотрение плана бескровного восстановления мира в Донбассе. Это может означать, что в следующем году ситуация на востоке Украины обострится.

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Геннадий Плющев
#петр порошенко
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