Порошенко ввел на Украине военный билет нового образца

Киев, 30 декабря. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу утвердил военный билет нового образца для рядовых, сержантов и старшин. Такие билеты выдаются не только городскими военкоматами, но и подразделениями Службы внешней разведки после увольнения военнослужащего в запас.

Служба внешней разведки также, наряду с министерством обороны Украины, имеет право изготавливать и хранить военные билеты нового образца, сообщают украинские СМИ.

Как пишет Газета.Ru, в последних числах декабря украинское руководство отложило рассмотрение плана бескровного восстановления мира в Донбассе. Это может означать, что в следующем году ситуация на востоке Украины обострится.