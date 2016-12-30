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Победу Трампа назвали концом глобализированной американской элиты
Политика

Победу Трампа назвали концом глобализированной американской элиты

Сегодня 15:12
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Победу Трампа назвали концом глобализированной американской элиты

Москва, 30 декабря. Российские политологи видят в избрании президентом США Дональда Трампа возможность для улучшений отношений Москвы и Вашингтона.

Победа на президентских выборах кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа является революционным событием, которое может заставить Штаты пересмотреть свои глобалистские устремления. Такое мнение выразил почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Он отметил, что сейчас к власти пришли промышленники и военные – люди, которые реально знакомы с проблемами в мире. Караганов подчеркнул в интервью газете «Известия», что белые американцы «снесли интеллектуальную и глобализированную элиту», а это означает перемены во внешней политике США.

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Ирина Селезнева
#дональд трамп #россия #сша
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