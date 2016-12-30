ДНР передала Киеву тело военнослужащего ВСУ, подорвавшегося под Ясиноватой

Донецк, 30 декабря. Представители Донецкой народной республики передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ, который подорвался в районе Ясиноватой, сообщил начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов.

Якубов подчеркнул, что украинский силовик, чье тело передали Киеву, погиб при неудачной попытке прорыва в районе Ясиноватой.

«По нашим данным, сам он уроженец Луганска, 1963 года рождения, — отметил представитель оперативного командования. — Жетон, который был обнаружен с телом, не выдается военнослужащим ВСУ, а был сделан погибшим самостоятельно».