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ДНР передала Киеву тело военнослужащего ВСУ, подорвавшегося под Ясиноватой
Новороссия

ДНР передала Киеву тело военнослужащего ВСУ, подорвавшегося под Ясиноватой

Сегодня 15:47
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ДНР передала Киеву тело военнослужащего ВСУ, подорвавшегося под Ясиноватой

Донецк, 30 декабря. Представители Донецкой народной республики передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ, который подорвался в районе Ясиноватой, сообщил начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов.

Якубов подчеркнул, что украинский силовик, чье тело передали Киеву, погиб при неудачной попытке прорыва в районе Ясиноватой.

«По нашим данным, сам он уроженец Луганска, 1963 года рождения, — отметил представитель оперативного командования. — Жетон, который был обнаружен с телом, не выдается военнослужащим ВСУ, а был сделан погибшим самостоятельно».

По предположениям представителей ДНР, погибший входил в ряды нацбатов.

Читайте также: Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

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