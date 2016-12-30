Плотницкий примет решение об открытии представительства ДНР и ЛНР в Неаполе

Луганск, 30 декабря. Содружество ассоциаций MIA, UNAMICA, NIKA, организованных гражданами бывших республик Советского Союза в Неаполе, обратились к властям ЛНР и ДНР с просьбой оказать содействие в открытии представительства республик Донбасса.

Организации направили письмо лидеру ЛНР Игорю Плотницкому, председателю Федерации профсоюзов ЛНР Олегу Акимову, а также властям ДНР.

Согласно тексту обращения, с 2014 года в Неаполе назрела острая необходимость в оформлении паспортов и других документов для граждан Новороссии. В связи с этим организации подняли вопрос об открытии представительства республик в Италии.

К обращению прилагается более 500 подписей людей, заинтересованных в создании представительства ЛНР и ДНР в Неаполе.