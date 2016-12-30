Гранатометчики в Заполярье отработали стрельбы в условиях полярной ночи

Мурманск, 30 декабря. Береговые войска Северного флота отработали стрельбы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в арктических условиях.

В учениях приняли участие более 400 военнослужащих береговых частей. Бойцы вели огонь из РПГ-7, автоматических гранатометов АГС-17, крупнокалиберных пулеметов «Корд», а также башенного вооружения БТР. Североморцы отработали навыки стрельбы с учетом сложного рельефа местности, выбора и маскировки огневой позиции, а также определению дальности до цели в условиях полярной ночи. Стрелки поразили мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника.

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