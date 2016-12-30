Лондон разошелся с Вашингтоном в оценке политики Израиля

Лондон, 30 декабря. Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй объявил, что в британском правительстве сочли неуместной критику, прозвучавшую со стороны госсекретаря США Джона Керри в адрес Израиля. Напомним, Керри назвал нынешнее израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху «самым ультраправым в истории».

Представитель Великобритании напомнил о британском дипломатическом правиле — никогда не критиковать своих союзников. «Палестино-израильские переговоры окажутся успешными лишь в том случае, если они проводятся между двумя сторонами, которых поддерживает международное сообщество», — констатировал представитель Терезы Мэй.