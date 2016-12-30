Кравчук пожелал Путину достать из кармана ключ от мира на Украине

Киев, 30 декабря. Первый президент Украины Леонид Кравчук направил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину.

В интервью изданию «Национальная служба новостей», он пожелал Путину достать из кармана ключ от мира на Украине, который, по мнению многих политиков, находится у российского политика.

Кравчук призвал россиян и украинцев вернуться к миру. Украинский политик призвал приложить больше усилий для того, чтобы «между нашими народами, нашими странами восстановился мир».

«От этого будут счастливы и россияне, и украинцы, и люди всего мира. Хочу, чтобы в новом году у нас были мир, спокойствие и благополучие», — резюмировал он.