NASA обнаружило мертвых астронавтов на снимках с Марса

Москва, 30 декабря. Интернет-пользователи шокированы видеозаписью, полученной с помощью марсохода Curiuosity. Тела двух погибших астронавтов, лежащие на боку с поджатыми ногам, разглядели на поверхности Красной планеты.

В ученой среде сенсационное видео наделало много шума. Так, по мнению специалистов NASA, на полученных снимках четко прослеживаются очертания двух мертвых тел. Часть ученых считает, что тела принадлежат инопланетянам, при этом рядом с ними лежат обломки межпланетного корабля. Остальные склоняются к версии, что погибшими являются sвсе-таки астронавты.

В настоящее время специалисты устанавливают, каким образом астронавты попали на Марс, если человек еще никогда не высаживался на Красной планете.

Как сообщало издание «Инфореактор», ранее космический телескоп Hubble запечатлел галактику IRAS 16399–0937 и ее мегамазер — очень яркий источник микроволнового излучения.