Дутерте не будет притворяться хорошим ради популярности

Манила, 30 декабря. Филиппинский президент Родриго Дутерте заявил, что не старается добиться расположения общества, а вместо этого выполняет свои обещания по искоренению наркоторговли в стране, пишет Straits Times.

Филиппинский лидер Родриго Дутерте не ищет популярности, поскольку его работой является выполнение данных обещаний по искоренению коррупции и нелегальных наркотиков в стране. «Я сделаю это. У меня нет времени на то, чтобы притворяться хорошим», — прокомментировал свои действия Дутерте.

В то же время филиппинский президент подчеркнул, что «хотел бы быть добрее», однако его работа требует решительности, даже если она угрожает его жизни или «президентству». Отметим, что главным курсом Дутерте является борьба с коррупцией на всех уровнях, а также борьба с наркоторговцами.