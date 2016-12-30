Сенатор Джабаров: Терпеть то, что творит Обама, недостойно России

30 Декабря 2016 15:06 42

Сергей Лавров, глава МИД РФ, предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 35 американских дипломатов. Если предложение министерства иностранных дел будет принято, то нашу страну должны будут покинуть 31 сотрудник посольства США в Москве и четыре сотрудника американского генконсульства в Санкт-Петербурге. В МИД надеются, что это предложение будет рассмотрено в самые кратчайшие сроки.

В общем и целом, предложенное Сергея Лаврова — это зеркальный ответ на действия американцев. Напомним, что еще вчера администрация президента Барака Обамы приняла решение выслать из США 35 российских дипломатов. Всех их в Белом доме считают «агентами российской разведки», связанными с «хакерскими атаками» на американские выборы и институты Демократической партии США. Теперь работники МИД РФ должны покинуть территорию США в течение 72 часов.

«Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность — это закон дипломатии и международных отношений», — отметил в связи с этим господин Лавров.

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Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, считает предложение российского дипломатического ведомства вполне оправданным и закономерным.

«Я думаю, что это — нормальная, обычная мера, которая часто применяется в таких случаях. Предложение Лаврова было принято по согласованию с другими компетентными органами. Решение за президентом, но я думаю, что наш президент поддержит это предложение. Все же терпеть то, что натворил Обама, по сути, накануне своего выхода из Белого дома, недостойно президента великой державы», — привел сенатор свою точку зрения корреспонденту Федерального агентства новостей.

Решение Обамы о высылке наших дипломатов напомнило Владимиру Джабарову о самом напряженном периоде в истории американо-российских отношений.