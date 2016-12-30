ДНР обвинила Киев в нарушении договоренностей при передаче пленных в Донбассе

Донецк, 30 декабря. Киев нарушил договоренности, достигнутые в Минске, при передаче пленных в Донбассе, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Морозова рассказала о нарушениях при передаче пленных сторонников ДНР и ЛНР 29 декабря.

«На последней встрече в Минске уполномоченные представители официального Киева пообещали, что у каждого из тех, кого они отпустят, будет акт помилования и документ, удостоверяющий личность», — напомнила омбудсмен республики.

Морозова подчеркнула, что у 3 из 10 граждан ДНР, которых Киев вернул из плена, не было паспортов.

«Если украинская сторона действительно желает урегулировать конфликт на территории Донбасса, нужно полностью выполнить каждый пункт минских договоренностей», — заметила представитель ДНР.

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