FAN-TV Лента новостей
ДНР обвинила Киев в нарушении договоренностей при передаче пленных в Донбассе
Новороссия

ДНР обвинила Киев в нарушении договоренностей при передаче пленных в Донбассе

Сегодня 14:59
36

ДНР обвинила Киев в нарушении договоренностей при передаче пленных в Донбассе

Донецк, 30 декабря. Киев нарушил договоренности, достигнутые в Минске, при передаче пленных в Донбассе, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Морозова рассказала о нарушениях при передаче пленных сторонников ДНР и ЛНР 29 декабря.

«На последней встрече в Минске уполномоченные представители официального Киева пообещали, что у каждого из тех, кого они отпустят, будет акт помилования и документ, удостоверяющий личность», — напомнила омбудсмен республики.

Морозова подчеркнула, что у 3 из 10 граждан ДНР, которых Киев вернул из плена, не было паспортов.

«Если украинская сторона действительно желает урегулировать конфликт на территории Донбасса, нужно полностью выполнить каждый пункт минских договоренностей», — заметила представитель ДНР.

Читайте также: Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

комментарии
Катерина Тимошенская
#дарья морозова
Новости партнеров
Эксклюзив

Абырвалг, ФСБ и Ластик стирают США с карты: новые киберсанкции против России

Сегодня 14:43
109

Сирия сегодня: что известно о группировках, присоединившихся к перемирию

Сегодня 14:21
98

Чужие сказки и погоня за Голливудом: каким был 2016 год для российского кино

Сегодня 14:20
91

Исследование ФАН: только 50% клубов премьер-лиги не задерживают выплату зарплат

Сегодня 14:02
104

Юбиляр «Техприбор» работой на оборонку доказывает смехотворность антироссийских санкций

Сегодня 13:47
127
Показать еще
Новости по теме

ДНР и ЛНР откроют представительство Донбасса в Неаполе

14:53

ДНР: Порошенко слепил армию в Донбассе из преступников, алкоголиков и убогих

13:13

ДНР обвинила Киев в трехкратном занижении потерь ВСУ в Донбассе

12:54

ДНР подсчитала количество нарушений перемирия в Донбассе за год

12:48

ДНР: окрестности Ясиноватой попали под минометный обстрел ВСУ

11:35
Перейти в раздел
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ДНР обвинила Киев в нарушении договоренностей при передаче пленных в Донбассе

14:59

Птичий грипп вновь косит домашнюю птицу на юге России

14:57

ДНР и ЛНР откроют представительство Донбасса в Неаполе

14:53

Дутерте не будет притворяться хорошим ради популярности

14:53

СБУ «ждет с удовольствием» встречу Савченко с лидерами ДНР и ЛНР в Киеве

14:52

Сирия: более 50 тысяч боевиков присоединились к перемирию

14:51

Кравчук пожелал Путину достать из кармана ключ от мира на Украине

14:49

Абырвалг, ФСБ и Ластик стирают США с карты: новые киберсанкции против России

14:43

Таджик в Подмосковье задушил девушку и снял с нее скальп кухонным ножом

14:41

Путин подписал указ о санкциях против КНДР

14:41

Школьницу из Улан-Удэ наградили медалью МЧС России «За спасение утопающих»

14:40

Собянин провел технический запуск нового участка московского метро

14:38
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Птичий грипп вновь косит домашнюю птицу на юге России
Читать
Закрыть