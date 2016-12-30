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СБУ «ждет с удовольствием» встречу Савченко с лидерами ДНР и ЛНР в Киеве
Украина

СБУ «ждет с удовольствием» встречу Савченко с лидерами ДНР и ЛНР в Киеве

Сегодня 14:52
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СБУ «ждет с удовольствием» встречу Савченко с лидерами ДНР и ЛНР в Киеве

Киев, 30 декабря. Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала заявление депутата Верховной рады Надежды Савченко о проведении встречи с лидерами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Киеве.

В СБУ заявили, что «пусть приезжают, поскольку у них будет очень много вопросов». Украинские следователи также с удовольствием пообщаются с главами республик.

«Савченко также приходит к нам на разговоры со следователем», — сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Напомним, ранее украинский депутат Рады Надежда Савченко заявила о желании провести новые встречи с главами вышеуказанных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким в украинской столице.

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Дана Балан
#днр #украина
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