Сирия: более 50 тысяч боевиков присоединились к перемирию

Дамаск, 30 декабря. По данным российского военного ведомства, о желании присоединиться к перемирию в Сирии объявили более 51,5 тысячи боевиков различных вооруженных группировок, действующих в стране.

В общей сложности о принятии условий перемирия объявили семь группировок: «Файлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аш-Шам», «Тувар аш-Шам», «Джейш аль-Муджахиддин», «Джейш Идлиб» и «Джебхат аш-Шамийя». В самой крупной из них порядка 16 тысяч участников.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», после принятия договоренностей о всеобщем перемирии СБ ООН согласился на проведение встречи по Сирии, с инициативой о которой выступила Россия.