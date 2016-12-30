Киев заявил, что «Северный поток» лишает Украину транзита российского газа

Москва, 30 декабря. Представители украинского «Нафтогаза» заявили, что рост поставок газа РФ по «Северному потоку» в немецкий газопровод Opal лишает страну транзита российского голубого топлива. Так, по данным украинской компании, только с 22 декабря транзит сократился на 19%.

Напомним, ранее газопровод Opal в Германии из-за ограничений европейских регуляторов была загружен только частично, но в конце октября Еврокомиссия одобрила расширение доступа российской компании к Opal.

В «Нафтогазе» убеждены, что почти все дополнительные объемы прошли через газопровод Opal. «При этом объем транзита по Украине за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся», — говорится в сообщении НАК.

Кроме того, в релизе приведены данные, по которым поставки через «Северный поток» в Opal выросли на 41%, а объем транспортировки газа в Словакию через Украину упал на 19%. В сумме поставки по этим двум маршрутам снизились на 2%.